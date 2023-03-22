Высокий суд Лондона отклонил иск Synesis об отмене санкций за разработку системы мониторинга Kipod

Высокий суд в Лондоне отказался удовлетворить иск беларуской компании Synesis против МИД Великобритании об отмене наложенных на нее санкций. 14 марта суд принял решение, что санкции были введены обоснованно, сообщается в постановлении суда, на которое обратило внимание «Зеркало».

В документе говорится, что 22 января 2022 года Synesis обратился в МИД Великобритании с требованием пересмотреть решение о санкциях. По утверждению компании, система Kipod не использовалась для поиска протестующих, а компания Synesis права человека не нарушала и репрессий не совершала, поэтому санкции неоправданны. В МИД рассмотрели заявление и оставили решение о санкциях в силе, тогда представители Synesis подали в суд.

Адвокат компании утверждал, что в Synesis не знали, как Kipod был использован в Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, а МИД Британии при введении санкций основывался не на фактах, а на слухах, предположениях и догадках.

Судья рассмотрел описание Kipod на сайте Synesis и статьи беларуских медиа о возможностях системы и использовании ее для распознавания и поиска участников протестов. В качестве примера рассматривался случай ареста анархиста Николая Дедка в ноябре 2020 года.

«Распространение идеологии экстремизма», «ослабление роли патриотизма». За что судят анархиста Николая Дедка

«Можно обоснованно предположить, что РСМОБ, будучи системой наблюдения, используемой Республикой Беларусь, включая ее Министерство внутренних дел и правоохранительные органы, использовалась для обеспечения этих серьезных нарушений прав человека, и, в частности, репрессий против гражданского общества и продемократических активистов», — отметил судья.

Он проанализировал британское законодательство и сделал вывод, что, в соответствии с законом, МИД для наложения санкций не обязан был иметь действительные доказательства причастности Synesis к нарушениям — достаточно обоснованных подозрений о том, что компания могла быть причастной.

ЕС ввел санкции в отношении Synesis 17 декабря 2020 года. Это решение обосновали тем, что компания предоставляет беларуским властям системы видеонаблюдения с распознаванием лиц Kipod, что «делает компанию ответственной за репрессии беларуского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции». На следующий день к санкциям ЕС присоединилась Великобритания.