Высокий суд Лондона отклонил иск Synesis об отмене санкций за разработку системы мониторинга Kipod

Высокий суд в Лондоне отказался удовлетворить иск беларуской компании Synesis против МИД Великобритании об отмене наложенных на нее санкций. 14 марта суд принял решение, что санкции были введены обоснованно, сообщается в постановлении суда, на которое обратило внимание «Зеркало».
В документе говорится, что 22 января 2022 года Synesis обратился в МИД Великобритании с требованием пересмотреть решение о санкциях. По утверждению компании, система Kipod не использовалась для поиска протестующих, а компания Synesis права человека не нарушала и репрессий не совершала, поэтому санкции неоправданны. В МИД рассмотрели заявление и оставили решение о санкциях в силе, тогда представители Synesis подали в суд.
Адвокат компании утверждал, что в Synesis не знали, как Kipod был использован в Республиканской системе мониторинга общественной безопасности, а МИД Британии при введении санкций основывался не на фактах, а на слухах, предположениях и догадках.
Судья рассмотрел описание Kipod на сайте Synesis и статьи беларуских медиа о возможностях системы и использовании ее для распознавания и поиска участников протестов. В качестве примера рассматривался случай ареста анархиста Николая Дедка в ноябре 2020 года.
«Можно обоснованно предположить, что РСМОБ, будучи системой наблюдения, используемой Республикой Беларусь, включая ее Министерство внутренних дел и правоохранительные органы, использовалась для обеспечения этих серьезных нарушений прав человека, и, в частности, репрессий против гражданского общества и продемократических активистов», — отметил судья.
Он проанализировал британское законодательство и сделал вывод, что, в соответствии с законом, МИД для наложения санкций не обязан был иметь действительные доказательства причастности Synesis к нарушениям — достаточно обоснованных подозрений о том, что компания могла быть причастной.
ЕС ввел санкции в отношении Synesis 17 декабря 2020 года. Это решение обосновали тем, что компания предоставляет беларуским властям системы видеонаблюдения с распознаванием лиц Kipod, что «делает компанию ответственной за репрессии беларуского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции». На следующий день к санкциям ЕС присоединилась Великобритания.
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