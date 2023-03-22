Адвокатку Анастасию Лазаренко обвиняют в грубом нарушении порядка и незаконных действиях в отношении информации

Адвокатку Анастасию Лазаренко обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (статья 203-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии следствия, Лазаренко организовала «несанкционированное массовое мероприятие», когда проводила консультацию возле изолятора на Окрестина в августе 2020 года, пишут правозащитники.

ГУБОП отчитался о задержании адвокатки в июне 2022 года. Тогда против нее возбудили дело по статье о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). В видео, снятом силовиками, адвокатка говорила, что задержана по подозрению в сливе персональных данных сотрудников милиции.