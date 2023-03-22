Суд арестовал адвоката, защищавшего Игоря Лосика, на 15 суток

Суд арестовал адвоката Артема Семьянова на 15 суток, об этом «Медиазоне» рассказали близкие одного из его подзащитных.

Артем Семьянов — адвокат Игоря Лосика, Павла Белоуса, Валентина Стафановича.

Как следует из расписания судов, адвоката судили по статье о неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). Дело рассматривал суд Центрального района Минска.

Вчера силовики задержали как минимум пятерых адвокатов. Среди них — Артем Семьянов, а также Юрий Козиков, защитник Евгения Юшкевича, Владимир Сташкевич, адвокат Марии Колесниковой, и другие.