Осужденного на 20 лет колонии анархиста Сергея Романова приговорили к 11 месяцам колонии по статье о злостном неповиновении

Суд Волковысского района приговорил осужденного на 20 лет колонии анархиста Сергея Романова к 11 месяцам колонии по статье о злостном неповиновении администрации (часть 2 статьи 411 УК), сообщает dissidentby.

9 марта о возбужденном деле рассказал правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, он провел 4 месяца в ПКТ, в феврале его помещали в ШИЗО на 15 суток.

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В декабре 2021 года Романова судили по делу четырех анархистов из группы Игоря Олиневича. Его обвинили по статье о терроризме (часть 2 статьи 289 УК) и незаконном обороте оружия (части 2 и 3 статьи 295 УК).

Прокуратура писала, что четверо анархистов хотели «оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок».

По версии обвинения, 21 октября анархисты подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз. 28 октября они подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД и оставили надпись на фасаде здания.