Бывшего директора ОАО «АГАТ — системы управления» осудили на 7 лет колонии усиленного режима за получение взятки

Суд Советского района Минска приговорил бывший директора ОАО «­АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» Геннадия Казакова к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК), пишет «Зеркало».

Приговор был вынесен еще 8 ноября 2022 года, но известно об этом стало только сейчас. До суда Казаков находился в СИЗО КГБ.

В материалах дела указано, что в период 2020-2022 годов Геннадий Казаков получил от директора белорусского частного торгово-производственного унитарного предприятия, поставлявшего холдингу комплектующие для производства средств связи российского производства, взяток на общую сумму 30 тысяч долларов.

На суде Казаков признал вину. Помимо заключения бывший директор ОАО «АГАТ — системы управления» должен выплатить штраф в размере 700 базовых величин. Его также лишили воинского звания «генерал-майор запаса».

Директора предприятия, который передавал взятки Казакову, также осудили. Его признали виновным в даче взятки (часть 2 статьи 431 УК). Суд приговорил его к двум годам колонии усиленного режима и штрафу в 500 базовых величин. Его также лишили воинского звания «подполковник запаса». Фамилия осужденного не сообщается.

Геннадий Казаков возглавлял ОАО «­АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» с 2017 года. Он также был генеральным конструктором по автоматизированным системам управления и средствам связи. До назначения на «Агат» он 12 лет слушил начальником связи Вооруженных сил — начальником управления связи Генштаба.