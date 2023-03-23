В отношении главного редактора «Региональной газеты» Александра Манцевича возбудили уголовное дело, он сейчас в СИЗО

В отношении учредителя и главного редактора «Региональной газеты» Александра Манцевича возбуждено уголовное дело, его поместили в СИЗО, пишет БАЖ.

В чем обвиняют редактора — неизвестно. С его адвоката силовики взяли подписку о неразглашении.

Александра Манцевича задержали 15 марта. В тот же день силовики провели обыск дома у редактора «Региональной газеты» в Вилейке. С тех пор он остается за решеткой.

«Региональная газета» — независимое издание Молодечно и региона. В 2022 году беларуские власти признали материалы издания экстремистскими. С тех пор редакция работает в социальных сетях.