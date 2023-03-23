Судья по делу журналиста Можейко вынесла эпизод с оскорблением Лукашенко в отдельное уголовное дело

Минский городской суд во время приговора журналисту «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадию Можейко вынес постановление о заведении отдельного уголовного дела по материалам об оскорблении Лукашенко в ходе встречи с депутатом Воронецким, пишет Белта.

Судья уточнила, что выделенное уголовное дело необходимо передать прокурору Минска вместе с доказательствами по уголовным делам в отношении Можейко. А прокурор Минска должен организовать предварительное расследование и установить новых обвиняемых.

Встреча с депутатом Палаты Представителей Национального собрания Беларуси Воронецким в помещении Минского городского Дворца культуры прошла 3 сентября 2020 года.

Сегодня Минский городской суд приговорил журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко к 3 годам колонии общего режима за разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорбление представителя власти (статья 369 УК).