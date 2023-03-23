Глава МВД Польши: если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сегодня связал открытие пункта пропуска «Бобровники-Берестовица» с освобождением Анджея Почобута, пишет польское издание RMF FM.

«Если Анджея Почобута завтра отпустят, то переход в Бобровниках будет открыт послезавтра», — высказался Каминский журналистам, отвечая на вопросы про раскрытие сети шпионов, работавших на Россию, в Польше.

Глава МВД добавил, что если будут предприняты дальнейшие действия против Польши или против польских граждан, то Польша будет очень жестко реагировать.

Также сегодня в МИД Польши из-за шпионского скандала вызвали Главу белорусский дипмиссии в Варшаве. «Дипломат услышал резкий протест в связи с шпионской деятельностью белорусских граждан», — пишет издание.

Позже издание «Точка» со ссылкой на пресс-службу МИД написало, что «ни вчера, ни сегодня» беларуского посла на беседу не приглашали.

В середине марта в Польше служба внутренней безопасности задержала девять человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами; трое из них — беларусы.

Обновлено в 16:55. Беларуская сторона рассказала, что посла на беседу не приглашали.