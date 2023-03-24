Суд приговорил жителя Марьиной Горки к 2 годам домашней химии за «демонстрацию нацистской символики»

Суд Пуховичского района приговорил 24-летнего Максима Овчаренко из Марьиной Горки к 2 годам домашней химии за демонстрацию нацистской символики и атрибутики (статья 341-1 УК), сообщает «Вясна».

В 2022 году на Овчаренко несколько раз составляли административные протоколы за демонстрацию нацистской символики в соцсетях (статья 19.10 КоАП). По информации «Вясны», в октябре 2022 года он получил административный арест и отсидел 40 суток за то, что «радовался смертям российских военных» и «оскорбил Лукашенко». В ноябре 2022 года Овчаренко выложил рисунок с нацистской символикой в твиттер. По утверждению правозащитников, твит касался российских военных.