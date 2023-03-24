Минюст лишил лицензий адвокатку Сергея Тихановского и еще трех защитников

Министерство юстиции Беларуси не аттестовало четырех адвокатов, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам аттестации квалификационная комиссия Минюста решила, что адвокаты Инесса Оленская и Денис Шерстнев не могут выполнять обязанности защитников «вследствие недостаточной квалификации». Кроме того, такое решение принято в отношении адвоката Ковалевич.

Адвоката Вопрючкова комиссия лишила лицензии за «совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру».

На днях стало известно о задержании нескольких адвокатов, в том числе Инессы Оленской. Она была защитницей Сергея Тихановского, Романа Протасевича, Насты Лойко, Григория Костусева. Где сейчас находится Оленская, неизвестно.