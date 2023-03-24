СК обвиняет минчанина, которого экстрадировали из Кыргызстана, в хищении денег с карточек

Экстрадированному из Кыргызстана Владимиру Кадарии предъявлено обвинение в хищении денег путем модификации компьютерной информации (часть 4 статьи 212 УК), сообщает Следственный комитет.

По версии СК, минчанин Кадария в 2008 году придумал преступную схему по хищению денег со счетов иностранцев и юрлиц. Кадария приобретал реквизиты и информацию с магнитных полос банковских карт в «даркнете» и записывал их на «белый пластик» для имитации банковской платежной карты. После он обналичивал похищенные деньги через банкоматы и выводил их через банковские счета «дропов».

По версии следствия Кадария похитил более 35 миллионов неденоминированных рублей (3 500 рублей после деноминации), а сумма, прошедшая через «дропов» как преступный доход, превысила 225 тысяч долларов США.

В 2009 году Кадарию объявили в розыск в Беларуси. По утверждению следствия, минчанин 14 лет скрывался от преследования, а в 2016 году обратился в миграционную службу Украины, чтобы его признали беженцем.

В марте 2023 года Владимира Кадарию экстрадировали из Кыргызстана в Беларусь. Insider со ссылкой на адвокатов задержанного писал, что в обращении к президенту Кыргызстана он объяснял свой отъезд из Беларуси в Украину политическим преследованием. Следователям в Минске он сказал, что это «полный бред» и что в «политических движениях» не участвовал.