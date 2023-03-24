Беларусы открывают под Киевом реабилитационный центр для ветеранов ВСУ

Беларуские активисты из организации «Звяно» открывают под Киевом бесплатный реабилитационный центр «Ланка» для ветеранов ВСУ, в том числе иностранцев, и действующих военных после ранений, сообщает Free Belarus Center.

«Наш центр не только для беларусов, а для всех, кому сможем помочь. Начинаем с нуля и небольшой командой, но верим, что мы сможем. Потому что знаем, что это нужно», — цитирует FBC директорку «Звяна», правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую.

Для центра активисты арендовали дом площадью 500 квадратных метров. В нем можно будет получить психологическую помощь и физическую реабилитацию (массаж, иглотерапия, ЛФК).

Над проектом работают волонтеры. Сейчас активистам необходимо собрать 30 000 долларов на полгода. На эту сумму центр сможет принимать до десяти ветеранов в месяц.