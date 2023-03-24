«Вясна»: из СИЗО выпустили бывшего замминистра связи Дмитрия Шедко, задержанного по делу о диверсии в Мачулищах

Бывший замминистра связи и помощник Мясниковича Дмитрий Шедко вышел из СИЗО, пишет правозащитный центр «Вясна».

Обстоятельства освобождения правозащитникам не известны.

Шедко был задержан 9 марта по делу о диверсии в Мачулищах. «Еврорадио» сообщало, что его обвиняли по статье о терроризме.

13 марта телеграм-канал Baza опубликовал информацию об исчезновении Шедко в Москве. Правозащитники считают, что это было сделано для «прикрытия задержания».



Дмитрий Шедко работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Ранее он был первым замминистра связи и информатизации Беларуси, а в 2019 году подал в отставку.