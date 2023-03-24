Суд арестовал бобруйского журналиста Дмитрия Суслова на 15 суток

Суд в Бобруйске арестовал журналиста независимого издания «Коммерческий курьер» на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), пишет Беларуская ассоциация журналистов.

В распространении каких именно «экстремистских» материалов обвинили Дмитрия Суслова — не известно. В прошлом году силовики провели обыск дома у журналиста, сам он тогда был также арестован на 15 суток по аналогичной статье.

В последнее время силовики приходили в несколько редакций независимых региональных медиа. В отношении учредителя и главного редактора молодечненской «Региональной газеты» Александра Манцевича возбуждено уголовное дело, его поместили в СИЗО. В редакции слуцкого «Инфо-курьера» прошел обыск, а журналистов заставили сняться в «покаянном» видео.