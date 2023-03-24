США ввели санкции против БелАЗ, МАЗ и самолета Лукашенко

США ввели санкции против БелАЗ, МАЗ, и Boeing 737 Александра Лукашенко. Также под ограничения попало и несколько физических лиц, например, глава ЦИК Игорь Карпенко. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Министерства финансов США.

В новом санкционном списке США кроме предприятий и самолета также директор МАЗ Валерий Иванкович, директор БелАЗ Сергей Никифорович, члены Центризбиркома Алена Балдовская, Денис Дук, Алена Кунцевич, Александр Ткачов, Екатерина Александрова Федасенко и Александр Южик.

«Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников, чтобы получать значительные доходы, которые позволяют проводить репрессивные действия против беларуского народа. …Мы по-прежнему привержены возложению ответственности на режим Лукашенко за его подавление демократии и поддержку путинской войны по выбору», — заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.