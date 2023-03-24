Провластный канал опубликовал видео с журналистами «Инфо-курьера», обвинив их в «однобокой подаче информации»

Близкий к силовикам телеграм-канал «Шкварка News» опубликовал ролик о работе слуцкой газеты «Инфо-курьер», упрекнув журналистов в однобоком освещении ситуации в Беларуси и публикаций материалов TUT.by на своем сайте.

Авторы ролика обвинили журналистов слуцкого издания в предвзятом освещении событий 2020 года и в том, что те ездили на обучение в Европу; в ролике показаны несколько договоров, заключенных редакцией с разными людьми и организациями.

На «покаянных» видео журналисты говорят, что в 2020 году «допустили однобокую трактовку происходящего в Беларуси». Главный редактор Сергей Станкевич сказал, что «материалам нужно было больше уделить внимание в плане того, насколько они соответствуют объективности».

17 марта главного редактора издания Сергея Станкевича и его заместителя арестовали на 15 суток за неповиновение милиционеру. За несколько дней до этого в редакции «Инфо-курьера» прошел обыск, у журналистов силовики взяли подписку о неразглашении.