«Наша Ніва»: силовики днем задержали Нину Багинскую

Сегодня в Минске силовики задержали Нину Багинскую, пишет «Наша Ніва».

Силовики пришли за 76-летней активисткой в 12.30 и забрали ее в РОВД Первомайского района. Там Багинскую продержали до вечера и отпустили только около 21.00.

Активистка Нина Багинская начиная с 1980-х годов регулярно участвует в акциях протеста и стала известна как один из символов послевыборных протестов 2020 года.

20 октября 2020 года Александр Лукашенко велел не задерживать активистку. «Вы смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка работала. <﻿…﻿> Она убежденный человек. Ну что тут скажешь, она убежденный. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек, ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы, потому что декорации исчезнут», — сказал тогда Лукашенко.