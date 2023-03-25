Вокалиста группы «Ня варта» Федора Черенкова арестовали на 15 суток, пишет правозащитный центр «Вясна».

Федора Черенкова задержали 22 марта. Силовики выломали дверь в его квартиру и провели там обыск. Когда состоялся суд и по какой статье судили Черенкова — пока неизвестно.

Федор Черенков — муж антифашистки из Мозыря Кристины Черенковой, которую приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по статье о разжигании розни (статья 130 УК). Ее обвинили в том, что в своем аккаунте в инстаграм она оскорбляла сотрудников милиции. На суде Черенкова пояснила, что в августе 2020 года силовики задержали ее родителей мужа, их били. Поэтому она начала негативно относиться к милиции.