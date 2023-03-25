Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, об этом заявил Владимир Путин в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

1 июля должно закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.

«Мы уже помогли беларусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали "Искандер", с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия», — сказал Путин.

По словам президента России, Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но «разместим его и обучим военных, как США в Европе».