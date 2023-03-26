Суд приговорил директора компании «Авангард Лизинг» к 2,5 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка

Суд Ленинского района Минска приговорил Антона Андренко, директора компании «Авангард Лизинг», к 2,5 годам домашней химии, сообщает правозащитный центр Вясна». Его судили по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Как пишут правозащитники, осенью 2022 года силовики пришли в офис «Авангард Лизинг», тогда по административным статьям осудили 13 сотрудников, в том числе и директора. 11 человек вышли на свободу после первых «суток», а директора, и его помощника Алексея судили повторно несколько раз. По информации правозащитников — по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

В изоляторе на Окрестина Андренко провел три месяца, после этого его перевели в СИЗО.