Cиловики задержали футболиста ФК «Макслайн» прямо на тренировке

Cиловики задержали футболиста ФК «Макслайн» Тимофея Лукашевича прямо на тренировке, об этом сообщает телеграм-канал «О, спорт! Ты — мир!».

Как пишут авторы канала, силовики пришли на тренировку клуба и увели игрока. Изначально другие игроки клуба подумали, что все случившееся — розыгрыш невесты Тимофея Лукашевича, Екатерины. Она работает в компании «Империя квестов», занимающейся организацией различных выездных мероприятий. Однако позже стало известно и о задержании самой Екатерины.

Авторы канала пишут, что пару судили и арестовали на 10 суток, однако по какой именно статье — пока неизвестно.