Власти Польши сообщили о задержании беларуского шпиона

Служба военной контрразведки Польши задержала иностранца, подозреваемого в шпионаже в интересах беларуских спецслужб. Задержание произошло еще 1 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Окружной суд Люблина санкционировал арест задержанного на три месяца, ему предъявлено обвинение в шпионаже.

«Собранные материалы свидетельствуют о том, что подозреваемый проводил разведку объектов, важных для безопасности Республики Польша, в том числе связанных с вооруженными силами Польши», — сказано в сообщении Службы военной контрразведки.

Всего, по данным польских властей, с начала полномасштабной войны в Украине, в Польше было задержано 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской либо беларуской разведкой.