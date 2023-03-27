В КГК рассказали о крупном сокрытии налогов в сфере такси, более тысячи человек получали зарплату «в конверте»

В комитете госконтроля рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении владельцев нескольких сервисов такси. Несколько компаний, связанных между собой, сотрудничали с агрегатором «Яндекс.Такси», перевозили пассажиров, при этом водителей официально на работу не оформляли и налоги не платили.

Как пишет пресс-служба КГК, в 2020-2023 годах несколько компаний нанимали на работу водителей, заключали договоры с «Яндекс.Такси» и перевозили пассажиров по всей стране. Полученную выручку они скрывали от налогообложения, более тысячи водителей не были оформлены на работу официально и получали зарплату «в конвертах».

С целью конспирации менялись юридические лица, от имени которых оказывали услуги по перевозке. Всего в схеме было задействовано более 15 субъектов хозяйствования.

Сумма выручки, с которой не были уплачены налоги, составила более 10 млн рублей. Сумма неуплаченного с зарплат водителей подоходного налога — более двух млн рублей.

Подозреваемые по этому делу задержаны, на их имущество наложен арест.