КГБ внес экс‑следователя Евгения Юшкевича в «террористический» список

КГБ обновил «список лиц, причастных к террористической деятельности». В него включен эк-следователь Евгений Юшкевич, осужденный на 11 лет колонии по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе о массовых беспорядках и разжигании вражды.

Кроме того, «список террористов» пополнили Александр Гридюшко, Андрей Волосач, осужденные на 4 и 6 лет колонии по нескольким статьям, в том числе о разжигании вражды и оскорблении Лукашенко (статьи 368 и 130 УК). А также — Сергей Уласовец, обвиняемый по статье об акте терроризма и умышленном приведении в негодность транспортного средства.

Всего же в «террористическом» списке КГБ уже 1041 фамилия.