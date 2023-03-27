Суд второй раз арестовал бывшего пресс‑секретаря Купаловского театра Николая Зайца по административной статье

Суд в Минске арестовал на 14 суток бывшего пресс‑секретаря Купаловского театра Николая Зайца по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), пишет телеграм-канал «DW Беларусь».

Силовики задержали Николая Зайца 13 марта, тогда его также судили по статье о мелком хулиганстве. Он должен был выйти на свободу 27 марта, однако его перезадержали и снова судили.

Заяц работал в Купаловском театре по совместительству с 2020 года. 31 марта 2021-го он был уволен «в связи с приемом на работу работника, для которого данная работа будет являться основной».