Латвийская железная дорога ввела запрет на перевозку всех грузов в вагонах, которые принадлежат БелЖД

Государственное акционерное общество «Latvijas dzelzceļš» установило запрет на перевозку всех грузов в вагонах инвентарного парка БелЖД, пишет Сообщество железнодорожников Беларуси.

Запрет на перевозку грузов был установлен 23 марта, но известно об этом стало только сегодня. Запрет будет касаться и других перевозчиков, которые арендуют вагоны у БелЖД.

Сообщество железнодорожников пишет, что этот запрет не затронет вагонов «иных собственников», что позволяет, например, ОАО «Белкалий» в своих вагонах продолжать перевозки через Латвию. Но исключает перевозки нефтепродуктов из Беларуси, так как цистерны для этого есть только у БелЖД.