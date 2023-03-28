Суд приговорил врача, который вырезал пациенту здоровую почку вместо больной, к 1,5 годам «домашней химии»

Суд приговорил хирурга-онколога, который вырезал жителю Лепеля здоровую почку вместо больной, к 1,5 годам «домашней химии» с возможностью продолжать врачебную деятельность, пишет Sputnik.

У жителя Лепеля Николай Цобанов диагностировали двухсантиметровую опухоль на левой почке. 14 июня 2022 года лепельчанин лег в Витебский областной клинический онкологический диспансер.

Восемь дней пациента вел заведующий отделением — хирург, который и должен был оперировать. За день до операции заведующего поменяли и операцию провел другой специалист, ассистировал которому бывший лечащий врач Цобанова.

«Супругу дали очень сильный наркоз: помню, мы с ним общались по телефону через три дня после операции, и он еле говорил. Муж рассказал, что очень болит разрез с правой стороны. Я всполошилась: как с правой, если удалить должны были левую почку? Муж ответил, что, по словам доктора, так легче было достать левую почку.», — вспоминает супруга Николая Галина Цобанова.

В диспансере главврач начала объяснять супруге Николая, что правую почку удалили, поскольку там тоже была большая опухоль. Но Галина Цобанова не поверила.

«Тогда же я написала заявление на проведение гистологической экспертизы удаленной почки, которая потом показала, что она была абсолютно здорова, а сын написал заявление в Следственный комитет», — делится супруга лепельчанина.

Министерство здравоохранения провело служебную проверку, в результате которой выявили «факт врачебной ошибки» и указали, что изначально ошиблась врач-рентгенолог кабинета рентгено-компьютерной диагностики диспансера.

Цобановы подали в суд на врачей, из-за которых глава семьи стал инвалидом 2-й группы. Вину на себя взял лишь хирург, проводивший операцию.

В каком суде проходило заседание — неизвестно. Оно было закрытым и журналистов на него не пустили. Хирурга приговорили к полутора годам «домашней химии» с возможностью продолжать врачебную деятельность.

Сейчас супруги готовятся к суду против больницы о возмещении морального и физического ущерба, а также собираются подавать иск против других врачей, поскольку абсолютно не согласны с тем, что они избежали наказания.