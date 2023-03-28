«Гомсельмаш» опубликовал видео с задержаниями сотрудников предприятия

Завод «Гомсельмаш» опубликовал видео с задержаниями силовиками сотрудников предприятия, ролик появился на официальном телеграм-канале холдинга.

В ролике силовики выламывают дверь в квартиру, задерживают одного человека на кухне и одного на улице. На видео попали один бывший и два действующих сотрудника завода. На камеру мужчины говорят, что писали «оскорбительные комментарии», были подписаны и распространяли информацию с «экстремистских» каналов.

У некоторых героев видео видны царапины на лице.

Авторы ролика заявляют, что работники будут уволены, а после отбытия административного ареста их делами займется Следственный комитет.