Замдиректора ЖЭУ в Минске будут судить за халатность; погиб ребенок — на него упали футбольные ворота

24-летнюю заместителя директора ЖЭУ Первомайского района Минска будут судить за служебную халатность, повлекшую по неосторожности смерть ребенка, сообщает Следственный комитет.

12 ноября 2022 года 12-летний мальчик вместе с друзьями играл в футбол. Во время игры он запрыгнул на ворота и начал раскачиваться. Ворота весом 27 килограмм упали на подростка. Мальчика увезли в реанимацию, где он умер 28 ноября не приходя в сознание.

Следователи выяснили, что за техническое состояние площадки, на которой играл мальчик, отвечает 24-летняя замдиректора ЖЭУ Первомайского района.

— Пренебрегая своими должностными обязанностями и проявляя крайнюю беспечность, обвиняемая «закрыла глаза» на поступавшие заявки от жильцов района о закреплении ворот. Непринятые меры к ограждению и предотвращению эксплуатации неисправного оборудования сотрудником жилищной организации, привели к гибели 12-летнего мальчика, сообщили в Следственном комитете.

Замдиректора будут судить за служебную халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 428 УК).