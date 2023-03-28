Задержали сына оппозиционного политика Анатолия Лебедько — Артема

Задержали сына Анатолия Лебедько — Артема Лебедько, об этом в своем фейсбуке сообщил сам политик.

Кто занимался задержанием, где это произошло и где сейчас находится Артем Лебедько — не звестно.

«Сёння забралі майго сына. Толькі за тое, што ён Арцём Лябедзька, што ён мой сын. Самае мярзотнае, калі пачынаюць распраўляцца з роднымі, бяруць у закладнікі тваіх блізкіх», — написал Анатолий Лебедько

По его словам Лебедько, его сын не уезжал из Беларуси потому что был убежден, что ему нечего предъявить.

«На жаль, я добра разумею гэты боль, калі твой блізкі чалавек знаходзіцца за кратамі ні за што. Анатоль, сілаў вам і вытрымкі», — прокомментировала задержание сына Анатолия Лебедка Светлана Тихановская.

Обновлено в 21.30. Добавлен комментарий Светланы Тихановской