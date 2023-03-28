Силовики задержали семью Лопатиных; про мужа говорили в сюжете госТВ о диверсии в Мачулищах

Силовики задержали Максима Лопатина, который фигурировал в сюжете про «теракт» в Мачулищах на телеканале «Беларусь-1», и его супругу, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут, что Лопатина задержали 3 марта, его жену — 23 марта, но известно об этом стало только сейчас. Супруги находятся в СИЗО КГБ. Правозащитники пишут, что Максима подозревают по статье о терроризме (статья 289 УК). Людмиле Лопатиной обвинение не предъявлено, рассказали «Медиазоне» знакомые семьи.

Супруги воспитывают двух несовершеннолетних детей.

7 марта во время вручения государственных наград, Лукашенко рассказал про задержание человека, причастного к «попытке» диверсии на военном аэродроме Мачулищи. 8 и 9 марта АТН телеканала «Беларусь-1» выпустило два сюжета об исполнителе и «пособниках» диверсии, перечислив их фамилии и задачи.

Согласно сюжету, Лопатин подвез подозреваемого в «диверсии» в Мачулищах из Минска в садовое товарищество «Березовая роща-1» Боровлянского сельсовета, где тот и был задержан силовиками.