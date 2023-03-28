Суд два раза арестовал бывшего пресс-секретаря Купаловского театра Николая Зайца за «размахивание руками»

Суд два раза арестовал бывшего пресс-секретаря Купаловского театра Николая Зайца по административной статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП) за «размахивание руками», рассказали близкие Николая журналистам «Зеркала».

Силовики задержали Николая Зайца 13 марта, тогда его также судили по статье о мелком хулиганстве за то, что он «размахивал руками в РОВД». Он должен был выйти на свободу 27 марта, однако его перезадержали и снова судили еще на 14 суток. Причина, по словам близких Зайца, все та же — «размахивал руками».

Заяц работал в Купаловском театре по совместительству с 2020 года. 31 марта 2021-го он был уволен «в связи с приемом на работу работника, для которого данная работа будет являться основной».