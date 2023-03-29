«Радыё Свабода»: в репетиционном центре «100 баллов» прошли обыски, директорка задержана

В минском и региональных филиалах репетиционного центра «100 баллов» прошли обыски, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, силовики задержали директорку центра Татьяну Корней. Причина задержания неизвестна.

Соучредителя центра и репетитора Евгения Ливянта, его жену Юлию, дочь Анну, зятя Никиту Дрозда и совладельца центра Алексея Иванова обвиняют в грубом нарушении порядка, все находятся в СИЗО.

28 декабря «Сводки центра» сообщили о задержании Евгения Ливянта. В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.



Позже провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании дочери Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. По информации источников «Зеркала», задержали и жену педагога Юлию Ливянт. Алексея Иванова задержали 30 декабря.