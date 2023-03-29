Сын Анатолия Лебедько получил 15 суток ареста за «нецензурные выражения»

Сын Анатолия Лебедько Артем Лебедько получил 15 суток ареста за «нецензурные выражения возле милиции», об этом рассказал политик «Радыё Свабода».

28 марта стало известно о задержании сына Анатолия Лебедько Артема Лебедько.

«Сёння забралі майго сына. Толькі за тое, што ён Арцём Лябедзька, што ён мой сын. Самае мярзотнае, калі пачынаюць распраўляцца з роднымі, бяруць у закладнікі тваіх блізкіх», — написал Анатолий Лебедько.

По словам политика, его сын не уезжал из Беларуси, потому что был убежден, что ему нечего предъявить.