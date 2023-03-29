Суд в Гомеле приговорил к 2,5 годам колонии барда Алексея Ильинчика

Гомельский областной суд приговорил к 2,5 годам колонии 60-летнего барда Алексея Ильинчика, сообщает «Гомельская вясна». Заседание суда прошло 28 марта, но правозащитникам стало известно о его решении сегодня.

Ильинчика обвинили в разжигании вражды, оскорблении Лукашенко и клевете на него.

По информации правозащитников, в СИЗО у барда ухудшилось здоровье, и его поместили в медсанчасть изолятора.

Сотрудники ГУБОП задержали Ильинчика 18 августа 2022 года. В провластном телеграм-канале написали, что барда задержали за «"творческую" деятельность в интернете».

Ильинчик — бард, участник и организатор фестивалей.