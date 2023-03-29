Зельвенский райисполком отказал провластной активистке Ольге Бондаревой в просьбе снести памятник Ларисе Гениюш

Зельвенский районный исполком отказал в просьбе провластной активистки Ольги Бондаревой снести памятник беларуской писательнице и диссидентке Ларисе Гениюш, написала активистка.

В ответе указано, что памятник поэтессе установлен на территории храма Святой Живоначальной Троицы в 2003 году и является собственностью Белорусской Православной Церкви.

Несмотря на то, что документы, подтверждающие законность установки памятника диссидентке не представлены, чиновники говорят, что в действующем законадательстве отсутствует норма, регламентирующая демонтаж самовольно установленных памятников.

1 марта стало известно, что Бондарева обратилась с просьбой снести памятник поэтессе в администрацию Александра Лукашенко и к митрополиту Вениамину. О полученных ответах провластная активистка не отчитывалась.

Осенью по инициативе Бондаревой в Старых Дорогах убрали бюсты и памятные доски беларуских поэток и писательниц Ларисы Гениюш и Натальи Арсеньевой, основателей «Нашай Нівы» братьев Луцкевичей, Кастуся Калиновского и деятелей БНР.

Лариса Гениюш — беларуская поэтесса, писательница и диссидентка. В 1949 ее приговорили к 25 годам лишения свободы, а в 1956 — реабилитировали. Свой опыт допросов и лагерей она описала в мемуарной книге «Споведзь».