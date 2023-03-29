Польская полиция возбудила уголовное дело против беларуса, который зашел в чужую квартиру, съел гуляш и лег спать

Польская полиция предъявила 28-летнему беларусу обвинение по статье о незаконном проникновении в чужую квартиру (статья 193 УК Польши), пишет пресс-служба полиции.

26 марта в Гданьске беларус проник в чужую квартиру, съел кастрюлю говяжьего гуляша и уснул в хозяйской кровати. Полицию на беларуса вызвали хозяева квартиры, которые, вернувшись домой, заметили чужую куртку на вешалке, бардак на кухне и спящего человека в своей спальне.

Мужчина был пьян, и в его организме было почти 1,5 промилле алкоголя, он также не смог объяснить полиции, как попал в квартиру.

После проверки квартиры ничего не пропало. Ночь мужчина провел в участке полиции. Когда протрезвел, ему предъявили обвинение в нарушении домашнего покоя и незаконном проникновении. Этот вид преступления в Польше наказывается лишением свободы на срок до 12 месяцев.