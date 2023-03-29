Минская городская коллегия адвокатов попросила сообщать юристов об обращениях иностранцев

Минская городская коллегия адвокатов попросила юристов до 1 апреля предоставить данные об обращениях иностранцев за 2023 год в юридические консультации, сообщает телеграм-канал «Право на защиту». Скан обращения опубликовал телеграм-канал «МотолькоПомоги».

О гражданах России, как следует из письма, уведомлять не нужно. Письмо подписано председателем коллегии Верой Орешко.

Необходимость предоставления информации объясняется распоряжением министра юстиции Сергея Хоменко.

«О передаче такой информации самому клиенту-иностранцу неизвестно, он не уведомляется о передаче его информации, не дает письменного согласия на такую передачу. При этом в Министерство юстиции могут предоставляться имя, фамилия, место регистрации, контактный телефон иностранного лица. Все это составляет сведения о частной жизни клиента, соответственно, распоряжением Министра нарушается не только международно-принятый принцип адвокатской тайны, но еще и право клиента на частную жизнь», — уверены авторы телеграм-канала «Право на защиту».

Из письма следует, что адвокатов просят предоставлять данные еженедельно.