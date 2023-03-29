Силовики задержали жителя Борисовского района, его подозревают в том, что он сорвал 4 госфлага

Силовики задержали жителя агрогородка Лошница в Борисовском районе за то, что он сорвал четыре госфлага, пишет пресс-служба Следственного комитета.

По версии следователей, 20-летний житель Борисовского района ночью 20 марта поругался с родителями, и решил «выместить злость» на флагах. Полотнища флагов, как утверждают следователи, он повредил, а древко сломал. Все это он снимал на мобильный телефон и выкладывал в соцсети.

Задержанный — иностранец (гражданин какого именно государства — не сообщается), имеет вид на жительство, приехал в Беларусь около 10 лет назад, получил образование и работал по распределению на одном из предприятий Минской области.

Сейчас он находится под стражей, Борисовский районный отдел СК возбудил в отношении него уголовное дело по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК).