КГБ внес экс‑следователя Никиту Стороженко в «террористический» список

КГБ обновил «список лиц, причастных к террористической деятельности». В него включен экс-следователь Никита Стороженко, которого осудили на 7 лет колонии усиленного режима по обвинению в разжигании вражды (статья 130 УК) и незаконном сборе и распространении информации о личной жизни (статья 179 УК).

В «террористический» список также добавили Олега Ермакова, Александра Пугача и Евгения Коваленко.

Согласно материалам дела, Стороженко «слил данные о силовиках» в каналы, связанные с протестами, пишут правозащитники. Бывший сокамерник осужденного рассказал правозащитникам, что в 2020 году Стороженко назначили вести дело против избитого силовиками 16-летнего подростка, но тот отказался и уволился из ведомства.

«Увольняться было тяжело, понимая что ждёт огромный долг за обучение и есть семья, но выполнять то, что противоречит совести ещё тяжелее. Я не хочу отправлять в архив материалы проверок, которые должны быть уголовными делами. Честных сотрудников в наших органах много, но они зажаты рамками приказов и долгов перед государством. Коллеги, если читаете это, ответьте себе на один вопрос: сможете ли Вы сказать "Честь имею". Я смог, моя совесть чиста», — рассказывал Стороженко о своем увольнении.