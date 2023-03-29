Прокурор запросил 19 лет колонии политику Валерию Цепкало

В суде гособвинитель запросил 19 лет колонии строгого режима и 37 тысяч рублей штрафа политику Валерию Цепкало, передает Sputnik.

Цепкало судят заочно, по процедуре «специального производства». Политику вменяют получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями, ложный донос о совершении преступления, призывы к действиям против нацбезопасности, создание экстремистского формирования и руководство им, финансирование экстремистской деятельности, клевету и публичное оскорбление Лукашенко, дискредитацию Беларуси.

По версии обвинения, Цепкало, находясь в должности директора ПВТ, получил взятку в размере 151 715 евро за выбор определенной компании для строительства объекта «Администрации Парка высоких технологий». Деньги перечислили на счет подконтрольной Цепкало компании на Кипре, писала генпрокуратура.

Кроме того, за организацию оплаты строительных работ политику провели проектно-изыскательные работы по строительству дома, оплатили ему и близким родственникам отдых в Крыму, отмечало ведомство.

Как писала генпрокуратура, что Цепкало покинул Беларусь не позже 24 июля 2020 года и «позиционировал себя как приверженец политического движения, которое противостоит целям и интересам действующей власти», чтобы его не выдали беларуским силовикам.

В декабре СК сообщил о начале «специального производства» в отношении политика.

Обновлено в 16:10. Добавлена информация Sputnik о запрошенном штрафе.