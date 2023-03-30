Meta по просьбе беларуса скрыла из его фейсбука информацию о донате BYSOL

Беларусу удалось скрыть в своем аккаунте в фейсбуке информацию о донате BYSOL в 2020 году, пишет «Зеркало». За эти платежи беларусов вызывают в КГБ и требуют компенсировать сумму пожертвования в многократном размере.

Собеседник «Зеркала» Никита, планируя поездку в Беларусь, обратился в Meta и попросил скрыть платеж в BYSOL за 2020 год. Самостоятельно это сделать невозможно.

— Я помню, что освещалась проблема, что информацию о платежах нельзя удалить из профиля. Мол, это правила Meta и они их не меняют. Я обратился в службу поддержки, и сначала мне ответили точно так же: что не могут помочь, потому что «эта информация необходима для прозрачности платежей и безопасности», — рассказывает Никита.

Он попробовал переубедить поддержку, объяснив, что в случае возвращения в Беларусь из-за доната ему угрожает опасность. Через две недели ему пришло сообщение, что транзакция временно скрыта и в любой момент ее можно сделать видимой.