«Вясна»: за донаты задержан сотрудник EPAM, его подозревают в в финансировании «террористической» деятельности

28 марта силовики задержали сотрудника EPAM Андрея Баранова, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало спустя три дня.

По информации правозащитников, ему инкриминировали статью о финансировании «террористической» деятельности (статья 290-1 УК). Поводом послужили денежные пожертвования. Куда именно переводил деньги задержанный, не уточняется.

В начале года стало известно о практике, когда донативших в фонды, которые позднее были признаны «экстремистскими», вызывали в КГБ. Там у них требовали «компенсировать» переведенные суммы в государственные учреждения.