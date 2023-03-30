Силовики задержали экс‑помощника прокурора Глусского района за слив информации в ЧКБ

В провластном телеграм-канале «Сводки Центра» появилось «покаянное» видео с мужчиной, задержанным за слив информации в телеграм-канал «Черная книга Беларуси». «Наша Ніва» выяснила, что это 43-летний бывший помощник прокурора Глусского района Константин Притуленко.

В «покаянном» видео Притуленко говорит, что отправлял в чат-бот «Черной книги Беларуси» данные сотрудника прокуратуры Глусского района и врача.

По информации «Нашай Нівы», в 2005 году Константин Притуленко был следователем, а после помощником прокурора района. Где Притуленко работал до задержания, неизвестно.