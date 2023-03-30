Суд признал шесть статей слуцкого «Инфо-курьера» о событиях 2020 года «экстремистскими» материалами

Суд Партизанского района Минска признал 6 статей слуцкой газеты «Инфо-курьер» «экстремистскими материалами». Тексты издания внесли в республиканский список экстремистских материалов.

Все шесть публикаций газеты, которые признали «экстремистскими», посвящены протестам 2020 года. Среди них — «Протесты белорусов и реакция на выборы», «Права человека. Почему это важно для нас как никогда», «Какой диалог может спасти страну».

15 марта в редакции газеты прошли обыски, а провластный канал вскоре опубликовал «покаянные» видео с журналистами. Сегодня после 15 суток ареста на свободу вышли редакторы Сергей Станкевич и Олег Рубченя.