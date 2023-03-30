Суд назначил 4,5 года колонии активистке Татьяне Курилиной, вернувшейся в Беларусь по программе силовиков

Суд приговорил к 4,5 годам колонии активистку Татьяну Курилину, которая вернулась в Беларусь по программе силовиков «Дорога домой», пишет «Радыё Свабода».

Курилиной предъявлено обвинение по 9 статьям, в том числе о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) и незаконном сборе персональных данных (часть 1, 2 и 3 статьи 203-1 УК).

«Дорога домой» или в СИЗО. Как силовики зазывают политэмигрантов в Беларусь

В феврале сотрудница гоств Ксения Лебедева выпустила сюжет об администраторке сети чатов «97%» Татьяне Курилиной. Лебедева рассказала, что активистка вернулась в Беларусь из Польши по программе «Дорога домой», в которой уехавшим беларусам предлагают «вернуться домой и "покаяться"».

Лебедева писала, что Курилина «начинает новую жизнь», а сама сотрудница гоств ведет переписку с «десятком желающих вернуться».

Источник, знакомый с ситуацией и пожелавший остаться анонимным, рассказывал «Медиазоне», что «новую жизнь» администраторка начала в СИЗО. О подробностях ее задержания известно не было.