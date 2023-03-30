В Зельве пропал памятник поэтессе Ларисе Гениюш; его требовала снести провластная активистка Бондарева

В Зельве исчез памятник поэтессе и диссидентке Ларисе Гениюш, пишет «Радыё Рацыя» со ссылкой на ее внука.

Михаил Гениюш подтвердил информацию «Медиазоне» и прислал в редакцию фото места на территории церкви, где был установлен монумент. Фотографию ему прислали знакомые из Зельвы.

Вчера провластная активистка Ольга Бондарева, боровшаяся за снос памятника, выложила ответ Зельвенского райисполкома, в котором говорится, что монумент Ларисе Гениюш демонтировать не будут.

В ответе указано, что памятник поэтессе установлен на территории храма Святой Живоначальной Троицы в 2003 году и является собственностью Белорусской Православной Церкви.

Несмотря на то, что документы, подтверждающие законность установки памятника диссидентке, не представлены, чиновники говорят, что в законодательстве отсутствует норма, которая позволяет демонтировать самовольно установленные памятники.