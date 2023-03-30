В Минске задержали россиянина Алексея Москалева, осужденного за «дискредитацию» армии

В Минске задержан россиянин Алексей Москалев, осужденный на 2 года колонии по обвинению в повторной «дискредитации» армии за посты про Бучу в «Одноклассниках», сообщает «Медиазона».

«Связи с Алексеем у меня сейчас нет. Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть. Очень жаль», — написал адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым, в своем канале

Неназванный источник SOTA утверждает, что его, предположительно, удалось вычислить «из-за включения мобильного телефона в квартире».

В прошлом году российские силовики заинтересовались антивоенным рисунком дочери россиянина Марии Москалевой. Тогда Москалева оштрафовали за комментарий о «дискредитации армии» в «Одноклассниках». После нашли еще один комментарий и завели уголовное дело. Дочь Москалева поместили в приют.

Приговор Алексею Москалеву огласили 28 марта, сам он на суде не присутствовал. После оглашения пресс-секретарь суда сообщила, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста.