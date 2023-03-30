МВД Беларуси подтвердило задержание россиянина Алексея Москалева, осужденного за «дискредитацию» армии

МВД Беларуси подтвердило задержание россиянина Алексея Москалева, осужденного к 2 годам колонии за «дискредитацию» армии (статья 280.3 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

«Гражданин Москалев задержан сотрудниками милиции по запросу российской полиции», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее о задержании Москалева в Беларуси рассказал юрист Дмитрий Захватов, который поддерживал с ним связь после побега.

Неназванный источник SOTA утверждает, что его, предположительно, удалось вычислить «из-за включения мобильного телефона в квартире».

В прошлом году российские силовики заинтересовались антивоенным рисунком дочери россиянина Марии Москалевой. Тогда Москалева оштрафовали за комментарий о «дискредитации армии» в «Одноклассниках». После нашли еще один комментарий и завели уголовное дело. Дочь Москалева поместили в приют.

Приговор Алексею Москалеву огласили 28 марта, сам он на суде не присутствовал. После оглашения пресс-секретарь суда сообщила, что Москалев сбежал из-под домашнего ареста.