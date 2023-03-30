Суд назначил 6 лет колонии экс‑сотруднику банка «БелВЭБ» за слив информации в ЧКБ

Миноблсуд приговорил 36-летнего экс-сотрудника банка «БелВЭБ» Василия Ермакова к 6 годам колонии усиленного режима за сливы в телеграм-канал «Черная книга Беларуси», сообщает «Вясна».

Ермакова обвиняли в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), неправомерном завладении компьютерной информацией (статья 352 УК) и за незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК). Дело рассматривала судья Елена Мисник.

Приговор был оглашен 17 февраля, но правозащитники сообщили о нем только сегодня.

Василия Ермакова задержали в начале июля 2022 года. Авторы провластного канала «Центр Э» писали, что он передавал персональные данные «силовиков, учителей и врачей администраторам экстремистских телеграм-каналов». Сам Ермаков в «покаянном» видео говорил, что в августе 2020 года участвовал в митингах в Минске и предоставил информацию о сотрудниках МВД в бот телеграм-канала «Черная книга Беларуси», «воспользовавшись служебными полномочиями».